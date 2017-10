Heracles-trainer Stegeman weet niets meer van goals tegen Hoek

Bijna veertien jaar geleden is het dat Heracles en Hoek tegenover elkaar stonden in het KNVB-bekertoernooi. Toen klopte de ploeg uit Almelo Hoek met 4-1. De huidige trainer van Heracles, John Stegeman, scoorde twee keer in die wedstrijd. Maar daar kan hij zich niets meer van herinneren.

Stegeman scoorde op 16 december 2003 het eerste en het laatste doelpunt voor Heracles tegen Hoek. "Ja, dat werd me gisteren inderdaad verteld", lacht de huidige trainer van de eredivisionist uit Almelo. "Maar ik kan het me niet herinneren. Ik heb heel veel wedstrijden gespeeld in mijn carrière. De meest bijzondere onthoud je, maar het gros ben ik weer vergeten." Serieus nemen Stegeman benadert de wedstrijd tegen hoofdklasser Hoek als een gewoon duel. "Wij moeten elke wedstrijd serieus nemen", zegt Stegeman. "Het belangrijkste is dat we de volgende ronde halen. Het liefst met goed voetbal en een grote uitslag."