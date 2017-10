Boere wijst FC Twente weg naar volgende bekerronde

Tom Boere heeft een hoofdrol gespeeld in de overwinning van zijn club FC Twente in de 2e ronde van het KNVB-bekertoernooi tegen FC Eindhoven. De spits uit Terneuzen scoorde de eerste twee treffers in de met 3-0 gewonnen wedstrijd en werd in het stadion uitgeroepen tot 'Man van de wedstrijd'.

Tom Boere scoorde in de 2e ronde van de KNVB-beker twee keer tegen FC Eindhoven (foto: Orange Pictures) Boere scoorde zowel voor als na rust tegen de club waar hij tussen 2014 en 2016 onder contract stond. Na 28 minuten scoorde de spits van FC Twente de openingstreffer. Na vier minuten in de tweede helft verdubbelde Boere de score. Door een strafschop te scoren na iets minder dan een uur spelen bepaalde Adnane Tighadouini de eindstand op 3-0. Boere moest in 2016 vertrekken bij FC Eindhoven en neemt op deze manier sportieve wraak. Na een prima seizoen bij FC Oss, maakte Boere afgelopen zomer de overstap naar FC Twente. Bij FC Eindhoven stond er ook een Zeeuw in het veld. Verdediger Augustine Loof uit Koewacht mocht in de rust invallen, maar kon niet voorkomen dat zijn club verloor. Morgen is de enige overgebleven Zeeuwse club aan de beurt in het KNVB-bekertoernooi. Om 18.30 uur is de aftrap van Heracles-Hoek. Die wedstrijd is live te volgen op Omroep Zeeland Radio.