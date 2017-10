Tanker vastgelopen en weer losgetrokken op Oosterschelde

Het schip liep iets na middernacht vast. (foto: HVZeeland)

De tanker was op weg vanuit naar Terneuzen naar Millingen, in de provincie Gelderland maar strandde iets na middernacht.

Het lostrekken van de Hortensia 2 gebeurde rond 04.30 uur zonder al teveel schade, aldus Rijkswaterstaat. Of er schade is aan het schip en wat voor lading het aan boord had, is nog niet duidelijk maar voor zover bekend was er geen gevaar voor de omgeving.

De tanker is voor inspectie naar de Krammersluizen gebracht.