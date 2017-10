Freek vraagt zich af: 'Ben ik een Zeeuw?'

Freek de Jonge woonde van 1962 tot en met 1965 in Goes. Zijn vader was leraar godsdienst was aan het Christelijk Lyceum voor Zeeland. De Zeeuwse wortels van De Jonge hebben bijzondere verhalen opgeleverd in het boekje Ben ik een Zeeuw?

De verhalen in het boekje zijn een mengeling van fictie en werkelijkheid. Het speldje van het wereldkampioenschap voetbal in 1954, dat De Jonge vond op het strand van Vrouwenpolder, heeft nooit bestaan. De vakanties in Vrouwenpolder waren er wel en worden treffend beschreven in het verhaal Insgelijks.

Freek de Jonge op het strand van Vrouwenpolder in 1958 (foto: Familie de Jonge )

Tijdens de week van het Zeeuwse boek toert Freek de Jonge samen met zijn band DE JONGES langs de kleine theaters in de provincie met een speciaal voor Zeeland gemaakt programma. Hij vertelt de verhalen uit zijn boek en zingt nummers als Achter de dijken en De Zeelandblues.

In de Week van het Zeeuwse boek krijgt iedereen die in één van de deelnemende Zeeuwse boekhandels een boek koopt van meer dan 15 euro het geschenkboekje Ben ik een Zeeuw cadeau. De Week van het Zeeuwse boek duurt tot en met 4 november.