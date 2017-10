Zeeland wordt wakker: constructie, wonder en boekje

Het Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Constructie

Goes hoeft zich geen zorgen te maken over de constructie van het Goese Lyceum, hoewel een Rotterdams pand van dezelfde bouwer om veiligheidsredenen is gesloten. Onderzoek wijst uit dat het Goese Lyceum veilig is.

Boekenweekgeschenk, door Freek de Jonge (foto: Omroep Zeeland)

Boekenweek

De week van het Zeeuwse boek begint vandaag. Het boekenweekgeschenk is geschreven door cabaretier en schrijver Freek de Jonge, de titel is: Ben ik een Zeeuw?

Heracles Almelo - HSV Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Voetbalwonder

De voetballers en de supporters van Hoek hopen vandaag op een wondertje: een stunt in het landelijke bekertoernooi tegen eredivisieclub Heracles uit Almelo.

Borrendamme Zierikzee (foto: Richard van Damme)

Weer

Er trekt veel bewolking over, maar het blijft wel overwegend droog vandaag. De matige west- tot zuidwestenwind voert zachte lucht aan waarin het kwik stijgt tot 17 en in Zeeuws Vlaanderen mogelijk 18 graden. Morgen verandert er weinig in dit grijze weerbeeld en dan kan er wel af en toe wat lichte regen vallen. De dagen erna dalen de temperaturen en valt een enkele bui, maar dan laat de zon zich soms wel even zien.