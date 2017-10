Aantal taxibedrijven in Zeeland groeit met 20 procent

Het aantal taxibedrijven in Nederland is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld naar 8.945. In Zeeland is een toename te zien van twintig procent van 60 naar 75 taxibedrijven, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

(foto: Omroep Zeeland) Dat er meer taxibedrijven in Zeeland bijgekomen zijn, bleef de afgelopen tijd niet onopgemerkt. Vorig jaar dreigde nog bijna een taxioorlog op Walcheren wegens de versoepelde regels rondom het starten van een taxibedrijf. Kleine bedrijven Sinds 1 januari 2016 kan iedereen een vergunning aanvragen om een taxibedrijf te beginnen. Je hebt geen meter meer nodig in de auto en je hoeft niet vakbekwaam te zijn. Het gevolg daarvan was dat veel kleine taxibedrijven de markt overspoelden en met name in Middelburg. Lees ook: Taxioorlog dreigt op Walcheren