Politiehond heeft beet, inbreker gepakt in slaapkamer

Een politiehond heeft gisteravond in Goes goed speurwerk verricht en een inbreker gepakt in de Montgomerystraat. Het gaat om een man van 41 uit die stad.

Eén van de speurhonden van de politie (foto: Omroep Zeeland) Een omwonende had de politie gebeld vanwege een verdachte situatie. Een man zou in de tuin staan van een leegstaand huis. Agenten die erop afgingen konden de man eerst niet vinden. Later is verder gezocht met de politiehond. Die pakte een geurspoor op richting een ander huis. Bij dat huis was een raampje ingeslagen, waarop agenten met de hond het huis hebben doorzocht. Onder het bed Aanvankelijk werd niets gevonden, totdat de politiehond plotseling beet had onder een bed in een slaapkamer. "De hond trok de man zo onder het bed vandaan", vertelt Esther Boot van de politie. De man zit vast in het politiecellencomplex bij Torentijd. Hij wordt daar nog verhoord.