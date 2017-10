Geboren en getogen of goed ingeburgerd, wanneer ben je een Zeeuw?

Moeten je ouders van ier kommuh? Moet je wieg in Zeeland hebben gestaan? Of is het voldoende als je een deel van je leven in Zeeland hebt doorgebracht? Kortom: Wanneer ben je een Zeeuw? Freek de Jonge vroeg het zich af in zijn boekenweekgeschenk Ben ik een Zeeuw? Dat wordt vanaf vandaag cadeau gedaan bij de Zeeuwse boekhandels, omdat de Week van het Zeeuwse Boek is begonnen.

Als je het vraagt aan mensen op straat, worden eigenschappen als nuchter, stug, innemend, volhardend en loyaal toegeschreven aan de Zeeuwen. De Zeeuwen zelf zijn er trots op Zeeuw te zijn. En of je geboren en getogen bent in Zeeland of gewoon goed ingeburgerd, maakt voor het Zeeuwse gevoel niet uit. Lees ook: Freek vraagt zich af: 'Ben ik een Zeeuw?'