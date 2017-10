Insluiper tegengehouden dankzij politiehond

(foto: Politie)

Een ooggetuige had gezien dat een onbekende man in een tuin liep en belde de politie. Toen agenten aankwamen, klom de man over een hek en zette het op een lopen.

Op de vlucht

De politiehond weet de man op het spoor te komen in een andere achtertuin bij een huis aan de Jacob Valckestraat. Dat blijkt te kloppen, maar de man weet opnieuw weg te komen.

In de Van Spiegelstraat is de man uiteindelijk toch opgepakt, meldt de politie. Hij stribbelde bij zijn aanhouding wel tegen en probeerde een agent met z'n vuist te slaan. "Met enige dwang is de verdachte al vloekend in een politieauto gezet en afgevoerd naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg", laat de politie weten.

