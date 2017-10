Inspectie controleert 222 vrachtwagens, 70 niet in orde

(foto: Omroep Zeeland )

Rusttijden

De meeste overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren in overtreding. De inspecteurs stelden 11 maal vast dat met de tachograaf was gemanipuleerd en 8 vrachtwagens waren overbeladen.

Het is volgens de ILT opvallend dat er zo veel overtredingen zijn van de rij- en rusttijden. "Landelijk ligt dat tussen de 10 en 12 procent, bij de recente controle in Zeeland was dit percentage bijna 15."

De controle vond juist op Walcheren en in Zeeuws Vlaanderen plaats wegens het Sloegebied Vlissingen en de vervoersstroom van en naar Walcheren via de Westerscheldetunnel en van en naar Antwerpen, Zeebrugge , Terneuzen, Sluiskil en Vlissingen.