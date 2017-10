Kan Zeeland de voedselschuur van Nederland worden?

Zeeland heeft de grootste voedselproductie van het land (foto: CC0)

"Het is voor veel mensen hier in de zaal een eye-opener dat Zeeland, hoe klein ook, de provincie is met de grootste voedselproductie van Nederland. En die voedselproductie is ook een heel gevarieerd, namelijk op land en op zee", zegt Martin Scholten van de universiteit van Wageningen.

Volgens Scholten zijn er over een paar jaar 10 miljard mensen op aarde. "De wereld heeft heel veel voedsel nodig. Nederland is heel efficiënt in de voedselproductie, maar dat kan nog veel efficiënter als we nog slimmer voedselketens met elkaar verbinden. Dat we echt de akkerbouw, de veehouderij en de visserij als één groot voedselsysteem zien. Zeeland kan laten zien hoe dat moet", zegt Scholten.