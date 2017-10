Veel Zeeuwen willen graantje meepikken van windparken

Ruim 180 Zeeuwse bedrijven kwamen naar Zeeland Airport, waar Dong Energy een presentatie gaf. De komende jaren zal het bedrijf honderd windmolens bouwen op zee. Een gigantisch project van meer dan een miljard euro, waar veel personeel voor nodig is. En dat is waar al die Zeeuwse bedrijven op azen.

Duizend banen

Dong schat zo'n duizend man personeel nodig te hebben voor de bouw van de windmolens op zee. En de 25 jaar daarna, voor het onderhoud, nog eens zo'n honderd tot 200 mensen.

Dong Energy, van oorsprong Deens, gaat de windparken Borssele I en II bouwen en onderhouden. Zo'n 100 windmolens op 22 kilometer van de Zeeuwse kust. Die leveren energie voor een miljoen huishoudens. Het is daarmee één van de grootste windparken ter wereld. Later komen ook Borssele III en IV erbij. Die windparken leveren een vergelijkbare hoeveelheid energie. Borssele III en IV worden niet ontwikkeld door Dong, maar door een consortium van Shell, Eneco en Mitsubishi.

Volgens Jasper Vis, directeur van Dong Energy Nederland, worden Zeeuwse bedrijven niet voorgetrokken, maar ze zitten natuurlijk wel dicht bij het vuur. "We volgen geen voorkeursbeleid. We kijken wie de beste aanbieding doet, qua kwaliteit en prijs. Maar ik kan me voorstellen dat als je in de buurt zit, de regio kent en weet hoe alles hier werkt, dat je dan voordeel zou kunnen hebben."

Helikoptervluchten

Eén van de bedrijven die hoopt baat te hebben bij de komst van de windparken is Zeeland Airport. Vandaag was daar de bijeenkomst, maar het vliegveld wil ook graag helikoptervluchten faciliteren om onderhoudsmonteurs heen en weer te vliegen. Als vliegveld kun je dan geld verdienen als zo'n helikopter landt. Dat noem je landingsgelden. Tel daar de verkoop van kerosine bij op en je hebt op structurele basis inkomsten. Dat is waar Zeeland Airport voor in de race is, vertelt directeur Enno Belderok.

Volgend jaar zullen de contracten gesloten worden en in 2020 begint de daadwerkelijke bouw van de enorme windmolens.