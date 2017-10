'Als je ziet wat voor een capaciteit die pompen hebben, dan sta je wel even te kijken!'

Gigantische waterpompen, betonnen perskokers van 90 meter lang en een zogenoemde kroosreiniger. Dat en meer was allemaal te zien bij het gemaal Campen in Ossenisse. Het waterschap Scheldestromen gaf een speciale rondleiding door dit poldergemaal in het kader van de Week van Ons Water.

Veel mensen rijden langs de gemalen, maar weten volgens Herman Koesveld van Waterschap Scheldestromen niet wat daar gebeurt. "De meeste mensen klagen over de kosten van het waterschap, maar ze hebben geen idee waar we allemaal mee bezig zijn. We moeten steeds, ook gezien de weersverandering, de zaak voorblijven. Anders krijg je weer een overstroming." We moeten steeds, ook gezien de weersverandering, de zaak voorblijven. Anders krijg je weer een overstroming." Herman Koesveld, Waterschap Scheldestromen Door de rondleiding hoopt het waterschap dat de Zeeuwen leren wat een gemaal allemaal doet. Zodra de bezoekers de steile, metalen trap afliepen naar de verdieping waar de pompen staan, keken zij hun ogen uit. "Als je ziet wat voor een capaciteit die pompen hebben, nou dan sta je wel even te kijken!", zegt een bezoeker. Vijftien bezoekers krijgen een rondleiding door het gemaal Campen in Ossenisse (foto: waterschap Scheldestromen) Sinds 1967 pompt dit gemaal overtollig water uit de polders rondom Kloosterzande, Vogelwaarde, Ossenisse, Lamswaarde en Terhole naar de Westerschelde. Het gebied is ongeveer 9.455 hectare groot, wat gelijk staat aan bijna 19.000 voetbalvelden. Vispassage Daarnaast is bij het gemaal ook een vispassage aangelegd om ervoor te zorgen dat vissen vanuit de Westerschelde naar de polder kunnen zwemmen. Volgend jaar stelt het waterschap tijdens de Week van Ons Water opnieuw een gemaal open voor publiek. Welk gemaal dat gaat worden, is nog onbekend.