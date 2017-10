Vissen verhuizen voor nieuwe afslag: alle karpers verzamelen!

Geduld Overwint Alles

Voorheen was het gebruikelijk om watertjes vol te storten met zand. De vissen werden dan niet opgevist. Daar heeft de lokale hengelsportvereniging Geduld Overwint Alles (GOA) een stokje voor gestoken. "We hebben gevraagd of de vissen uit het water konden worden gehaald," aldus vice-voorzitter Patrick Aelterman. "In dit water leven veel verschillende soorten vis en die willen we graag behouden. Door ze uit te zetten, vergroten we ook weer de diversiteit in andere wateren waar we vissen."

Patrick Aelterman, vice-voorzitter van hengelsportvereniging GOA (foto: Omroep Zeeland)

Het leegvissen van het water was een flink karwei. 's Ochtends vroeg stonden de vissers en vrijwilligers al klaar en ze hebben de hele middag doorgewerkt. Toen was ongeveer negentig procent van alle vis naar boven gekomen. Voor de laatste tien procent moet de visser nog een keer terugkomen. Pas als de plas wordt weggepompt, kan hij de resterende visjes naar hun nieuwe onderkomen brengen.

Lees ook: