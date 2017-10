Hoek met opgeheven hoofd uit de KNVB-beker

Hoek is er niet in geslaagd om te stunten tegen Eredivisionist Heracles. In Almelo verloren de Zeeuws-Vlamingen de bekerwedstrijd met 3-1. In de tweede helft leek Hoek nog dichtbij een gelijkmaker maar Kristoffer Peterson besliste met zijn twee treffers het duel.

Hoek is uitgeschakeld in de KNVB-beker (foto: Sjaak van der Salm) Hoek begon sterk aan de wedstrijd en durfde de aanval te zoeken tegen Heracles. De Eredivisionist daartegenover begon minder aan de wedstrijd waardoor de 0-0 ruststand nog mogelijk leek. Toch wist Heracles in de 35ste minuut via Kristoffer Peterson te profiteren van een verdedigende fout bij Hoek. Na de 1-0 begon Heracles langzaam beter te spelen en kwam vlak voor rust via Jamiro Monteiro op een 2-0 voorsprong. Bij rust leken de stoute dromen van Hoek verdwenen te zijn. Terugspeelbal Net als in de eerste helft raakte Heracles toch weer in een mindere fase. Niek van Sprundel wist daarvan te profiteren en schoot de 2-1 binnen na een mislukte terugspeelbal. Na het doelpunt van Van Sprundel drong Hoek weer aan en creëerde weer kansen. Toch was het weer Heracles dat in de slotfase de beslissing bracht. Kristoffer Peterson maakte dertien minuten voor tijd de 3-1. Goede wedstrijd Ondanks het verlies kan Hoek toch terugkijken op een goede wedstrijd waarin de Zeeuws-Vlaamse club het Heracles niet makkelijk maakte. De volgende wedstrijd voor de hoofdklasser is komende zaterdag tegen het Amsterdamse Swift. Scoreverloop 1-0 Peterson (35)

2-0 Monteiro (45)

2-1 Van Sprundel (59)

3-1 Peterson (77) Opstelling Hoek De Jonghe, Wilson, De Backer, Van den Bergh, Chergui, Vandepitte, Impens (Vitukynas/72), Verwilligen(Martens/80), Leroy, Van Sprundel (Ceesay/80), Van Renterghem Lees ook: Kijk terug naar het wedstrijdverloop in foto's en video's

