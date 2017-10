Bestuurder (22) uit Hansweert na achtervolging opgepakt

Politie tot twee keer toe in de achtervolging (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De politie meldt op Facebook dat agenten de bestuurder vandaag weer zagen rijden. Omdat ze wisten dat zijn rijbewijs was ingetrokken wegens rijden onder invloed werd de achtervolging weer ingezet. Om gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers te voorkomen werd de man uit Hansweert eerst met een onopvallende politieauto gevolgd.

Toen meer herkenbare politievoertuigen in de buurt waren werd de achtervolging ingezet. De bestuurder zag dat hij in de minderheid was en gaf zich over. Hij is op de parkeerplaats van het tankstation naast de A58 bij Lewedorp aangehouden.

Zijn auto bleek niet verzekerd en is direct in beslag genomen. Verder bleek de verdachte onder invloed van amfetamine, en had hij nog een gevangenisstraf van zeven dagen openstaan. Hij is naar Torentijd in Middelburg overgebracht om die zeven dagen meteen uit te zitten.