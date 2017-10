Politie rolt wietkwekerij op Tholen op

Wiet (archief) (foto: Omroep Zeeland)

In de containers waren vier kweekruimtes gemaakt. In twee van de ruimtes stonden de planten die rijp waren voor de oogst. Een andere ruimte was al klaargemaakt voor nieuwe planten. De kwekerij werd door een aggregaat met een grote dieseltank van elektriciteit voorzien. Alle planten en apparatuur zijn door de politie meegenomen om te worden vernietigd.