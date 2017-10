'Dit moeten we gewoon elk jaar meemaken, het is schitterend'

De supporters waren al rond 13.30 bezig met de laatste voorbereidingen om naar Almelo te trekken. Met drie bussen gingen de Zeeuws-Vlamingen richting het Polmanstadion in Almelo waar ze het uitvak vulden.

Ondanks de nederlaag vonden de supporters de lange reis de moeite meer dan waard, "Het maakt me niet uit waar ze voetballen, Hoek blijft in mijn hart. Dit moeten we gewoon elk jaar meemaken met de club. Het is schitterend!"

Luister hieronder het sfeerverslag van de wedstrijd terug:

