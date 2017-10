Zeeland wordt wakker: beker, dienstwapen en bussen

Goeiemorgen, 't is donderdag en dit is in het nieuws in Zeeland:

Heracles Almelo - HSV Hoek (foto: Omroep Zeeland) Voorbij De voetballers van Hoek liggen uit het KNVB-bekertoernooi. In Almelo werd het duel in de tweede ronde tegen Heracles verloren. Door de kleine nederlaag (3-1) en het goede spel hielden trainer en speler wel een goed gevoel over aan het bekeravontuur. Lees ook: Hoek met opgeheven hoofd uit de KNVB-beker Politieauto's in Van der Spiegelstraat, Vlissingen (foto: HV Zeeland) Met een wapen De politie heeft gisteren aan het einde van de middag met getrokken wapen een 27-jarige Souburger aangehouden in Vlissingen. Hij zou iemand hebben bedreigd met een vuurwapen. Lees ook: Agenten trekken wapen bij aanhouding Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland) Manifest Reizigersvereniging Rover en haar Belgische zustervereniging TreinTramBus slaan de handen ineen. Om aan beide kanten van de grens tot beter openbaar vervoer te komen hebben ze een manifest opgesteld. Dat wordt zaterdag aangeboden aan politici. Buitengebied Westkapelle (foto: Hanneke JL) Weer Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog. Bij een zwakke tot matige uit zuidwest- tot westenwind wordt het rond de 16 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen flinke zonnige perioden en 16 graden.