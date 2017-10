'Het is belachelijk dat de buslijn stopt aan de grens'

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

"Het is belachelijk dat de Nederlandse en Belgische buslijnen ophouden aan de grens", vindt Arriën Kruyt, de voorzitter van Rover. "Met de auto zoef je zó de grens over, maar de bus stopt voor de grens en dan moet je voet de grens over moet, om aan de andere kant van de grens weer in een andere bus te stappen. Dat moet anders kunnen."

Komende zaterdag bieden beide verenigingen daarom een manifest daarover aan aan politici aan weerszijden van de grens, met de naam Busgrens of grensbus. Namens Zeeland zal gedeputeerde Harry van der Maas het manifest in ontvangst nemen.​

Als we de overheden en busbedrijven weten te overtuigen kan het snel gaan. Ik hoop volgend jaar al verbeteringen te zien." Arriën Kruyt van reizigersvereniging Rover

In Zeeland zijn er wel bussen die de grens over gaan, maar volgens Kruyt zijn die onbekend bij het grote publiek. "Het ontbreekt aan informatie. Veel mensen weten niet welke bus waarheen gaat. Neem bijvoorbeeld toeristen, die hebben geen idee. Zo staan de bussen vaak niet op de vervoerssite 9292ov.nl, daar staan wel de Nederlandse bussen, maar niet de aansluiting met België."

Betaling

Ook de betaling werpt onnodige barrières op, vindt Kruyt. "Hier moet je met een OV-chipkaart betalen, maar die doet het weer niet in België. Ook dat kan anders, beter."

