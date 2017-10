Auto belandt in sloot naast N57 op Schouwen

Bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland is vanmorgen een auto van de weg geraakt en in de sloot beland. Dat gebeurde rond 06.30 uur op de N57, tussen Burgh-Haamstede en Serooskerke in, ter hoogte van hectometerpaaltje 50,9.

Een inzittende van de auto is met de ambulance afgevoerd. Voor het ongeluk werd ook de brandweer opgeroepen, maar er bleek niemand bekneld te zitten, dus hoefde de brandweer niet in actie te komen. Modder Op het wegdek van de N57 lag modder. Of slik op de weg de oorzaak was voor het ongeluk is nog niet bekend. Na een inspectie van Rijkswaterstaat heeft een boer het wegdek schoongemaakt. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld. Auto wordt uit sloot getakeld naast N57 bij Serooskerke op Schouwen (foto: HV Zeeland)