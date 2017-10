Storing: Omroep Zeeland uitzendingen niet via de kabel

Door een technische storing is Omroep Zeeland momenteel niet overal te horen en te zien. De uitzendingen via de kabel worden verstoord. Via internet zijn de uitzendingen wel te zien en te horen. We zijn ook te horen via de antenne en DAB+.

Radio (foto: Morn) Satelliet en verschillende kabelproviders, waaronder Delta, doen het niet. We weten momenteel niet hoe lang deze storing duurt. Er wordt hard gewerkt zodat iedereen zo snel mogelijk de uitzendingen kan volgen. Zowel op radio als tv. Lees ook: Ook via de app is Omroep Zeeland radio te beluisteren