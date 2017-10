Storing uitzendingen Omroep Zeeland voorbij

Door een technische storing is Omroep Zeeland ruim een uur niet overal te horen en te zien geweest. De uitzendingen via de kabel werden verstoord. Via internet waren de uitzendingen niet onderbroken. We waren ook gewoon te horen via de antenne en DAB+.

Radio (foto: Morn) Satelliet en verschillende providers, waaronder Delta, deden het niet. De storing was vlak voor 11.00 uur verholpen. Via een backup-verbinding kan iedereen weer kijken en luisteren.