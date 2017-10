Gouden Johny tilt 162,5 kilo en verbetert zo het wereldrecord

De Zeeuws-Vlaamse bankdrukker Johny de Witte ging voor een nieuw Nederlands record naar de wereldkampioenschappen India. Dat is hem gelukt en meer nog: hij haalde zelfs een nieuw wereldrecord in zijn klasse. Hij wist 162,5 kilo boven zijn hoofd te tillen en dat was bij het WK in India goed voor een gouden medaille.

De 49-jarige inwoner van Terneuzen moest 160 kilo boven zijn hoofd houden om het Nederlandse record te verbeteren en dat deed hij. Sterker nog: hij ging daar met nog eens 2,5 kilo overheen. In zijn klasse, tot 125 kilo en tot 50 jaar, was er wereldwijd tot nu toe nog niemand gelukt om zoveel op te tillen. Bankdrukker Johny de Witte tilt 162,5 kilo en verbetert zo het wereldrecord (foto: PT Body Health) De Terneuzenaar zou oorspronkelijk gisteren in actie komen, maar dat ging onverwacht niet door. Toen hij vanmorgen alsnog aan de beurt was liet hij zich niet door een dag uitstel uit het veld slaan en zette hij een nieuw wereldrecord neer. Door het podium Het plotselinge uitstel kwam door een andere Nederlandse deelnemer. Mack Solognier uit Spijkenisse deed mee in een ander onderdeel, de squat, en toen met 300 kilo aan gewichten op zijn schouders door zijn hurken ging, zakte hij door het podium. Na dat voorval moest Solognier naar het ziekenhuis voor een controle. Hij bleek niets te hebben gebroken. Alle andere onderdelen liepen vertraging op, waardoor De Witte pas vanmorgen vroeg in actie kwam. 'Niet zo'n vlieger' De Witte maakte de lange reis naar India dus niet voor niets. Want hij zag de vlucht in eerste instantie niet zo zitten. "Ik ben niet zo'n vlieger", zei hij van tevoren daarover. Maar met dit resultaat zal hij blij zijn dat hij het toch heeft aangedurfd.