Duitse oudgediende aan het roer bij Yara Sluiskil

Luchtfoto van Yara in Sluiskil (foto: OZ)

De aanstelling van de Duitser in Sluiskil is te zien als promotie, omdat Yara Sluiskil de grootste fabriek is van Yara International. De productielocatie van Yara Sluiskil wordt nog verder uitgebreid. In de afgelopen tien jaar is er ruim 700 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe installaties in Sluiskil.

Schlaug volgt de Noor Jon Sletten op die 1 december vertrekt vanuit de fabriek in Sluiskil naar de vestiging van Yara in het Noorse Porsgrunn. De nieuwe directeur gaat per 1 februari 2018 aan de slag in Sluiskil. In de tussentijd neemt adjunct-directeur Rik Lambotte waar als directeur in Sluiskil.

Lees ook: