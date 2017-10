Asbest in straalkast van gemeentelijke werkplaats Terneuzen

Waarschuwing asbest (archief) (foto: OZ)

Het straalgrit werd alleen gebruikt in een afgesloten straalkast. In monsters die werden genomen binnenin de kast werd een zeer kleine hoeveelheid asbest gevonden. Ook in monsters die werden genomen van bepaalde zakken straalgrit zat asbest.

Saneringsplan

Voor de zekerheid is de ruimte van de gemeentelijke werkplaats aan de Koegorsstraat verzegeld en wordt er een saneringsplan opgesteld. Ook de met asbest besmette zakken straalgrit worden geruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Straalgrit wordt gebruikt om harde oppervlakken te reinigen, zoals metaal. Bij dat werk worden onder hoge druk gritkorrels geblazen. Op die manier ontstaat een schuureffect om bijvoorbeeld roest of verf te verwijderen. Het grit van Eurogrit in Dordrecht, onderdeel van de Belgische multinational Sibelco, kan asbest bevatten. Het bedrijf heeft het straalmiddel teruggeroepen. Het product was aan rond de honderd afnemers uit heel Nederland geleverd.

Bij de renovatie van de Arsenaaltoren in Vlissingen is ook asbest vrijgekomen door het gebruik van het straalgrit, bleek eerder door onderzoek. Ook in een bedrijfshal van Heerema in Vlissingen-Oost zijn er wel asbestvezels vrijgekomen door het gebruik van straalgrit. Het grit werd ook gebruikt scheepsbouwers Damen en Amels, maar daar bleek geen asbest in het grit te zitten.

