Uitspraak misbruikzaak: drie jaar cel voor 60-jarige Vlissinger

Een 60-jarige Vlissinger is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk wegens seksueel misbruik van minderjarige jongens. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.

Rechtbank veroordeelt 60-jarige Vlissinger tot drie jaar cel in zedenzaak (foto: Omroep Zeeland) Bij de uitspraak waren zowel mede- als tegenstanders aanwezig. Daarom lichtte de rechtbank de uitspraak uitvoerig toe. In de rechtszaak zijn vijf aangiftes van ontucht met minderjarige jongens behandeld. Het misbruik zou tussen 2000 en 2012 zijn geweest. De man gaf vaak feestjes waar de drank rijkelijk vloeide. Hij sloeg vervolgens 's nachts toe, als de jongeren bleven slapen en onder invloed waren. Naakt in de jacuzzi De verdachte zegt onschuldig te zijn en ontkent het misbruik. Jong en oud zat wel regelmatig naakt in zijn jacuzzi en er werd regelmatig alcohol gedronken, ook sliep iemand weleens bij hem in bed, maar verder zou niets gebeurd zijn. Lees ook: Slachtoffers zedenzaak: Hij heeft ons kapotgemaakt

