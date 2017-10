'Heel Middelburg bakt' voor aangereden vader Jeppe en zoon Mees

Doneeractie voor Jeppe en Mess na aanrijding door beschonken automobilist (foto: Lianda de Lange)

De aangereden vader Jeppe de Lange en zoon Mees liggen in het ziekenhuis in Rotterdam en ze zijn er nog steeds ernstig aan toe. Ze hebben allebei nog een hele lange weg te gaan naar herstel.

Zeer betrokken

Jeppe is trainer bij Zeelandia Middelburg en Mees is jeugdlid. Hij heeft bovendien een dochter die bij de club voetbalt. De vereniging voelt zich dan ook zeer betrokken bij vader en zoon die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, zegt Hans van der Sluijs van Zeelandia Middelburg. "We zijn echt een familieclub en dan hakt zoiets als dit er wel in."

"We wilden graag iets doen en toen we hoorden dat er al een inzamelingsactie was opgezet, hebben we besloten om die actie en onze wens om ook ons steentje bij te dragen samen te brengen", aldus Van der Sluijs.

Slingers

Zo is er een bakwedstrijd, Heel Middelburg Bakt, de baksels worden in de kantine verkocht en de opbrengst gaat naar de inzamelingsactie. Verder kunnen jeugdleden vlaggetjes maken en wordt daarmee slingers gemaakt voor in de ziekenhuiskamers van Jeppe en Mees.

Met die inzamelingsactie werden eerder al duizenden euro's opgehaald, maar Zeelandia Middelburg wil dat daar nog veel meer geld bijkomt. Ook kan er nog steeds geld gedoneerd worden via de doneerpagina.

Aangereden

Mees en Jeppe fietsten vrijdag 13 oktober samen naar huis toen ze werden aangereden door een dronken automobilist (47) uit Roosendaal. Ze liggen allebei in het ziekenhuis in Rotterdam. De 47-jarige automobilist uit Roosendaal zit sinds het ongeluk vast. Bij een ademanalyse bleek dat de man te veel had gedronken.

