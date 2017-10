Leerlingen vernieuwen oorlogsmonument Krabbendijke

Het vernieuwde oorlogsmonument aan de Noorddijk in Krabbendijke is vanmorgen onthuld. Wethouder Hans de Kunder deed dat samen met leerlingen van het Calvijn College. De herdenkingssteen in het midden van het monument staat al sinds 1946 op die plek. Nu is het monument uitgebreid.

Op de plek van het monument aan de Noorddijk is in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog een Engels vliegtuig neergestort waarbij de zeven bemanningsleden omkwamen. Bij de onthulling van het vernieuwde monument werd hier opnieuw bij stilgestaan. Samenwerking Het monument kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Wings to Victory en leerlingen van het Calvijn College, die de ontwerpen hebben bedacht voor het monument. Het moest een plek worden waar mensen kunnen herdenken, maar ook meer informatie te weten kunnen komen, vertellen de leerlingen in een korte toespraak. Er zijn informatieborden, bankjes, vlaggen en een prullenbak toegevoegd. Als het donker is, wordt het monument verlicht met zeven spotjes, verwijzend naar de zeven omgekomen mannen. De leerlingen van het Calvijn College vinden het belangrijk om de gebeurtenis te blijven herdenken. "Die mensen zijn toch voor onze vrijheid gestorven." Tijdens de onthulling werd ook gesproken door Greg Brown. Hij is een neef van de omgekomen James Barton.