'Ik mag in Nederland met dit kapsel gewoon naar school!'

Een van de voordelen van Nederland: ze zijn op school veel minder streng. "Als ik in Chili met dit kapsel naar school kom, word ik meteen naar huis gestuurd", vertelt Ivan. "Dan moet ik mijn haar afknippen. Ze zijn echt heel streng daar." Op het Reynaertcollege in Hulst, waar hij dit schooljaar zit, vinden ze zijn haar zeker geen reden om hem naar huis te sturen.

Taal

Ze zijn op school volgens sectordirecteur Peter Winters heel blij met de Chileense jongen. "We hebben wel vaker uitwisselingsstudenten. Het is heel belangrijk dat ze de taal oppakken en dat doet Ivan heel enthousiast." Zo kan Ivan in het Nederlands vertellen dat hij Spaans en Engels spreekt en Nederlands wil leren.

Dit jaar komen er weer zo'n 400 kinderen een jaar meelopen op een middelbare school in Nederland. Dat wordt mogelijk gemaakt via AFS, een internationale non-profitorganisatie die studenten die mogelijkheid biedt. Ze komen uit alle windstreken, van Azië tot Zuid-Amerika, en zitten door het hele land. Dit jaar zitten twee deelnemers via AFS in Zeeland: Ivan uit Chili en nog een meisje uit Italië. Tijdens het vorige schooljaar waren 5 scholieren in Zeeland geplaatst. Het jaar daarvoor waren er geen uitwisselinsstudenten in Zeeland. In 2014-15 was er één deelnemer in Zeeland.

Tijdens veel vakken zit Ivan nu nog met zijn neus in zijn lesboek Nederlands om zoveel mogelijk van de taal te leren. Bij twee vakken kan hij zonder problemen meedoen. "English class and...", zegt hij en dan moet hij even nadenken. Het Engelse woord weet hij niet, het Nederlandse wel. "Wiskunde!", roept hij uit.

In de Engelse les vertelt Ivan zijn klasgenoten allerlei leuke feitjes over Chili (foto: Omroep Zeeland)

De school en Ivan zelf verwachten dat hij snel goed Nederlands spreekt en begrijpt. Dan kan hij ook de andere lessen volgen en krijgt hij meer van de Nederlandse cultuur mee. Precies wat hij wil. "Ik wil ontdekken hoe het komt dat Nederlanders zo ruimdenkend en tolerant zijn. Dat wil ik zelf ook leren en dan mee naar Chili nemen."

Emboque

Voor zijn klasgenoten is de komst van Ivan ook leerzaam, vindt Peter Winters. "Hulst is leuk om te wonen, te werken en naar school te gaan, maar de wereld is groter. Door Ivan leren onze leerlingen dat." De klas leert van alles over Chili. Dat het een land is waar vaak aardbevingen zijn, waar ze van feesten houden en waar ze het typisch Chileense spelletje Emboque spelen. Ivan heeft het mee naar school genomen.

Het bestaat uit een houten steeltje en een dopje die met een touwtje aan elkaar zitten. De bedoeling is dat je het dopje op het steeltje zwiert. Hoe lastig dat is, blijkt als Ivan zijn klasgenoten vraagt het eens te proberen. Ze krijgen het niet voor elkaar. "Het is ook heel moeilijk", stelt Ivan ze gerust. "Ik ben er zelf ook niet goed in."

Ivan geeft zijn ogen goed de kost in Hulst. Alle verschillen tussen Nederland en Chili neemt hij in zich op. "Nederland ziet er heel anders uit. Hier zijn geen bergen of heuvels. In Chili zijn alleen maar bergen." Ook het eten is anders. "Jullie gebruiken overal peper bij. In Chili gebruiken we zout en dat is het. Daar moest ik even aan wennen."

De typisch Nederlandse snacks heeft hij natuurlijk al geprobeerd. Eén snack steekt er met kop en schouders bovenuit. "I love frikandellen speciaal", glundert hij.