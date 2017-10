VRZ akkoord met openhouden Dreischor

Brandweermannen van de post Dreischor (foto: Omroep Zeeland)

Kosten

De kosten om de post open te houden worden door de veiligheidsregio en de gemeente gedeeld. Beiden betalen per jaar 50.000 euro voor de post, gedurende drie jaar. Er moet ook inhaalwerk worden gedaan omdat de post eigenlijk zou sluiten. Zo moeten de vrijwilligers nog nieuwe bluspakken krijgen en werd er al een jaar lang niemand meer opgeleid. Er staan nu vier mensen klaar om de ploeg van twaalf te versterken.

De post zou moeten sluiten, maar dan komt volgens burgemeester Rabelink de veiligheid in gevaar. Er ontstaat dan een witte vlek rond Dreischor waar de omliggende posten niet op tijd kunnen zijn om hulp te verlenen. Versterking en verplaatsing van andere posten op Schouwen-Duiveland had dat gat uiteindelijk moeten dichten, maar dat is nog niet gebeurd.

Precedent

De Thoolse burgemeester Ger van de Velde maakt zich nog wel zorgen dat het langer open houden van deze post een precedent schept voor andere posten die al zijn gesloten of nog moeten sluiten. Die zouden dan ook om herziening van hun besluit kunnen vragen. De rest van het bestuur was hier niet bang voor omdat juist voor de post van Dreischor en de veiligheid op Schouwen-Duiveland een uitzondering was gemaakt.

