Weg van Jou breekt alle records

Landelijk gezien staat de film momenteel op een zesde plaats als het gaat om bezoekersaantallen in de bioscopen. De film draait sinds vorige week in 89 bioscopen in 75 steden in Nederland.

Zes keer per dag

Weg van Jou zorgt voor een logistieke uitdaging in de bioscoop in Terneuzen. Zo merkt Sander Verdonk van Cinecity op dat 7500 bezoekers erg veel is voor een bioscoop van 4 zalen met in totaal 150 stoelen. De film draait momenteel in Terneuzen zo'n vijf à zes keer op een dag.

Ook in andere Zeeuwse bioscopen trekt Weg van Jou volle zalen. Zo weten ze in het Ledeltheater in Oostburg ook niet wat ze meemaken, daar zit de zaal bij Weg van Jou telkens helemaal vol.

Bezoekersaantallen

Plaats Aantal bezoekers Terneuzen 7500 Vlissingen 5000



Oostburg 1800 Goes 1100

De bioscoop in Zierikzee is nog niet opgenomen in het overzicht, daar draait de film komend weekend voor het eerst.

Vlaanderen

Binnenkort draait Weg van Jou ook in Belgische bioscopen. Maandag 6 november organiseren de Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en de Gentse Haven een Vlaamse première bij bioscoop Kinepolis in Gent.