Twee verdachten moord Rilland langer vast

Van Schaik werd op 20 maart door zijn buurvrouw dood gevonden in zijn woning aan de Hontestraat. De wietkwekerij die Van Schaik op zolder bleek te hebben was net geoogst.

Politieonderzoek naar dode man in Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Van de twee mannen die vandaag pro forma moesten voorkomen kwam er maar één opdagen. De twee blijven in ieder geval vast zitten tot de zaak op 13 december verder gaat.

Een pro-formazitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-formazaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

Ze hebben geen strafblad in Nederland, maar ze zijn volgens de rechtbank wel met politie en justitie in aanraking geweest in meerdere landen.

Vorige week kwam een 21-jarige Bulgaarse al voor de rechter en werd duidelijk dat er nog een vierde Bulgaar is aangehouden in deze zaak.

Rolverdeling

Over de rolverdeling binnen de groep Bulgaren bestaan nu twee theorieën. Volgens de verdachte vrouw van vandaag was ze alleen bij de roofmoord betrokken omdat ze werd gedwongen en vreesde voor haar eigen leven. De mannen die volgende week voor moeten komen hebben verklaard dat de vrouw juist het brein was achter de roofmoord.

