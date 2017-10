The Royal Engineers komt met nieuw album naar 't Beest

De seventies popband met Zeeuwse leden René Geelhoed en Michiel Buijsse treedt vrijdag op in 't Beest in Goes.

The Royal Engineers - Load Up

Mijlpaal

Het album is de zoveelste mijlpaal voor de band dit jaar. Begin 2017 deden ze een korte Amerikaanse tournee en namen ze een videoclip op in Salt Lake City voor Hit It & Do It Again. Vlak vóór de release van het nieuwe album werkte de band een serie optredens in Spanje af.

De band stond eerder onder contract bij een platenmaatschappij, maar dit album is in eigen beheer uitgebracht. René: "Het is niet meer vanzelfsprekend dat je als band een album maakt, en daarover verschilden we mening met ons label. We wilden gewoon graag een album waarop we ons verhaal kwijt kunnen."

Motto

De releaseparty van het album was woensdag in De Helling in Utrecht. Michiel: "De titel spreekt voor zichzelf Rock 'N Roll Will Never Let You Down. Het is niet een conceptplaat in de zin dat er een verhaal achter zit, maar het is wel een soort motto dat we uitdragen. Alle nummers passen in die mal."

Zanger/toetsenist René Geelhoed is afkomstig uit Zonnemaire en speelde vroeger in Vota Fonzie. Drummer Michiel Buijsse uit Lewedorp studeert slagwerk in Rotterdam. Zijn eerste bandervaringen deed hij op in The Nuclear Brothers. The Royal Engineers maakte in 2015 de EP 'One'. Ze haalden geregeld landelijke airplay.

Rampjaar

Eind 2015 was The Royal Engineers huisband van Fox Sports programma De Eretribune op zaterdagavond. Het jaar daarop was een 'rampjaar': de bandbus vloog in brand op de weg terug van een optreden. Dankzij steun van collega-muzikanten en een benefietconcert kwamen ze er weer bovenop. De band was deelnemer aan de Popronde 2016.