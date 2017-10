Medicijn taaislijmziekte toch vergoed: 'Ik ben enorm opgelucht'

Minister Schippers onderhandelde zelf over de prijs van het medicijn. Zij zegt hierover op de website van de Rijksoverheid: "Ik ben ongelooflijk blij voor de patiënten dat het alsnog gelukt is. Hun geduld is immers zwaar op de proef gesteld. De overeenkomst is natuurlijk in de allereerste plaats in het belang van mensen met de ziekte en hun familie."

Maar overeenkomst met de fabrikant is volgens Schippers ook in het belang voor alle Nederlanders die zorgpremie betalen. "Het is op zich jammer dat de prijsafspraak vertrouwelijk moet blijven, maar zonder die vertrouwelijkheidsafspraak zou er geen deal zijn."

Hoge prijs

Het Zorginstituut kwam in 2016 tot de conclusie dat de gevraagde prijs van het middel veel te hoog was in relatie tot de effecten ervan. Na maanden van onderhandelen zijn de fabrikant en Schippers toch tot overeenstemming gekomen. Per 1 november 2017 wordt het medicijn opgenomen in het basispakket.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de discussie rond Orkambi niet op zichzelf staat. Dat de minister zelf de onderhandelingen doet is niet vaak het geval: "Alleen als het gaat om een heel duur medicijn dat voor een kleine groep is bedoeld en waar de werking maar voor een gedeelte van de patiënten opgaat, gaat het ministerie de onderhandelingen aan. Dan wordt er bepaald of de verzekeraars het medicijn in de basisverzekering moeten opnemen. Als vergoedingen van die grootte voor het nieuwe jaar ingaan, dan legt de staat het geld bij, daarna komt het uit de portemonnee van de verzekerden. Die gaan bij zo'n duur medicijn dan logischerwijs meer premie betalen als dat soort medicijnen toenemen."

Het wondermedicijn Orkambi (foto: Cystic Fibrosis trust)

Vivian Wiemans maakte, samen met haar zus, deel uit van een groep patiënten die al gebruik maakten van het medicijn. "Met dit nieuws ziet het toekomstperspectief voor veel patiënten er stukken beter uit. Ook ik mag nu achter de geraniums oud worden. "