Roger van Damme de beste patissier van de wereld

Roger van Damme uit Sluis is tijdens The Best Chef Awards 2017 in Warschau uitgeroepen tot de beste patissier van de wereld. Van Damme is eigenaar van Het Gebaar in Antwerpen.

Roger van Damme (foto: eigen website) The Best Chef Awards publiceert jaarlijks een top 300 van beste chefkoks ter wereld. Daarnaast zijn er verschillende categorieën zoals rijzende ster en dus ook patisserie. De lunch-lounge van Roger van Damme in Antwerpen staat bekend om de desserts. Top 300 Op de lijst van beste chef-koks staat Nick Bril (The Jane/Antwerpen) uit Terneuzen op vijf. Verder staan bij de beste honderd Sidney Schutte uit Middelburg (Librije's Zusje/Amsterdam) op 65, Roger van Damme op 68 en Syrco Bakker (Pure C/Cadzand) op 96. De lijst wordt samengesteld door culinaire journalisten, fotografen en bloggers en andere topchefs. Ook het publiek mag meestemmen.