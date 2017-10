Middelburgers leren eigen stad kennen met film

In de film van een kleine drie kwartier leidt historicus Peter Sijnke de kijker door de geschiedenis van de stad. Aan de hand van tekeningen, archiefstukken en nagespeelde historische scenes wordt een beeld geschetst van de hoe de stad er in vroegere tijden voor stond en is gegroeid tot de stad die het nu is.

Regentenstad

Niet alleen de geschiedenis van twee eeuwen geleden komt voorbij, maar ook meer recentere gebeurtenissen. Zoals het bombardement aan het begin van de Tweede Wereldoorlog waarbij een groot deel van de stad werd vernietigd en onder meer het oude stadhuis met het archief verloren ging. Alleen het schild met het stadswapen erop, overleefde het bombardement.

Maar ook de inspanningen die door de stad zijn verricht om na de Tweede Wereldoorlog een industriestad te worden, maar die niet echt van de grond kwamen, krijgen aandacht. Aan de hand van die recentere geschiedenis wordt op den duur in de film geconcludeerd dat Middelburg 'vooral een regentenstad is gebleven'

Zwarte bladzijde

Wie denkt dat alleen de rooskleurige kant van de geschiedenis wordt belicht, heeft het mis. Een wezenlijk deel van de film wordt gewijd aan een 'zwarte bladzijde' uit de stadsgeschiedenis; de slavenhandel. De spil in die handel was de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), een van de grootste slavenhandelaren van Nederland.

De MCC voer vanuit Middelburg naar Afrika om daar in ruil voor goederen slaven aan boord te nemen. Die ze ten gelde maakte in Amerika en de Caraïben. Met deze zogenoemde 'driekhoekshandel' zijn naar schatting zo'n 32.000 slaven verhandeld.

Vanmiddag mochten de mensen die hebben gefigureerd in een van de historische scenes de film alvast bekijken.

Zaterdag gaat de film tijdens de Nacht van de nacht in première in de Kloveniersdoelen in Middelburg. Daarna wordt de film nog een paar keer vertoond in Middelburg en daarna ook in Zierikzee.