Axelaren sluiten Lutherjaar af met eigentijds toneelstuk

De toneelspelers liepen voor de laatste keer alles nog een keer door. (foto: Omroep Zeeland )

Dit jubileum bracht de Sint Elizabethsparochie, de gereformeerde kerk vrijgemaakt en de protestantse gemeente in Axel op het idee om het verhaal nog een keer te vertellen in de vorm van een modern toneelstuk. Zo is in het verhaal de katholieke kerk vervangen door een louche verzekeringsmaatschappij die maar één doel heeft: zoveel mogelijk winst maken. Met deze knipoog, zoals de bedenkers het noemen, stellen ze de macht aan de kaak die heden ten dage meer bij multinationals ligt dan bij het individu. Met deze twist willen ze de kijker ook een spiegel voorhouden en het verhaal aantrekkelijk maken voor een groter publiek.

Klokkenluider

Waar Maarten Luther 500 jaar geleden onderdeel was van de katholieke kerk, is hij in het toneelstuk een werknemer van de verzekeringsmaatschappij The Golden Cross. Als medewerker probeert hij het bedrijf van binnenuit te veranderen, net zoals Luther dat deed in de katholieke kerk. "Vroeger bepaalde de paus wat wel mocht en wat niet en Maarten Luther heeft dat een beetje doorbroken", zegt Jacky van Drongelen, één van de vrijwilligers. Hij vergelijkt Luther met een klokkenluider van nu: "Tegenwoordig weten we die niet altijd op waarde te schatten, maar misschien over 200 jaar wel. Net zoals dat met Maarten Luther pas later gebeurde."

Weergoden

Aan het toneelstuk werken zo'n vijftig mensen mee, 25 op het toneel en de rest achter de schermen. Behalve de drie kerken werken ook toneelgroep Spektakel, balletschool Petrella Lion en verschillende muzikanten mee aan de voorstelling.

Vanavond hadden de toneelspelers de generale repetitie waarin de laatste puntjes op i werden gezet:

Als de weergoden de toneelspelers goed gezind zijn, wordt het stuk zaterdag op de Markt in Axel opgevoerd. Mocht het regenen of te veel waaien, dan wijkt het gezelschap uit naar de katholieke kerk iets verderop. De voorstelling begint om 19.00 uur en de toegang is gratis.