Meerderheid raad Terneuzen voor 'historisch besluit' havenfusie

(foto: Omroep Zeeland / Otto Vosveld)

Hoewel het donderdagavond geen voltallige gemeenteraad was die bij elkaar zat, tekende zich in de raadscommissie Bestuur en Middelen een duidelijke meerderheid af en ging iedereen unaniem akkoord met de voorgenomen fusie.

De enige kanttekening die in de raadscommissie werd geplaatst, was dat de partijen meer invloed willen op strategische toekomstvisies van de fusiehaven. Ze willen als politiek mee blijven praten over de koers van de nieuwe haven Zeeland-Gent.

Zeeuwse goedkeuring

Naast Terneuzen moeten ook de havengemeentes Vlissingen en Borsele en de provincie Zeeland nog toestemming geven voor de fusie. Die moet 1 januari al een eind op de rit zijn. Begin december willen de twee havens al hun nieuwe gezamenlijke naam en logo bekendmaken.

Van de vier Vlaamse aandeelhouders zijn er al drie akkoord met de fusie. Alleen de provincie Oost-Vlaanderen moet zijn goedkeuring nog geven. De gemeentes Gent, Zelzate en Evergem gaven al eerder groen licht. De twee havens zijn los van elkaar kleine spelers, maar komen samen meteen in de Europese haven-top 10. Ze hebben samen 250 mensen in dienst en vertegenwoordigen een waarde van een miljard euro.

