Zeeland wordt wakker: havenfusie, filmrecord en bezuinigingen

(foto: Omroep Zeeland / Otto Vosveld)

Havenfusie

De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de havenfusie tussen Zeeland en Gent. De enige kanttekening die in de raadscommissie werd geplaatst, was dat de partijen meer invloed willen op strategische toekomstvisies van de fusiehaven. Ze willen als politiek mee blijven praten over de koers van de nieuwe haven Zeeland-Gent.

Lees ook:

(foto: Weg van Jou)

Best bekeken

Films als Skyfall en Starwars konden er niet aan tippen, de romantische komedie Weg van Jou is nu al de best bezochte film ooit in de bioscoop in Terneuzen.

Lees ook:

Scalda (foto: Omroep Zeeland)

Bezuinigingen

Onderwijsinstelling Scalda wil met een reorganisatie van het management 3,5 miljoen euro bezuinigen. Volgens Scalda blijven daardoor studenten en docenten met een vast contract gespaard van de bezuinigingen.

Lees ook:

Vanmiddag was de voorpremiere van de film voor de figuranten (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg-film

Vanwege het 800-jarig bestaan van Middelburg is gisteravond een film in première gegaan over de geschiedenis van de stad. Aan de hand van tekeningen, archiefstukken en nagespeelde historische scenes wordt een beeld geschetst van de hoe de stad er in vroegere tijden voor stond en is gegroeid tot de stad die het nu is.

Lees ook:

Een regenboog boven Schouwen-Duiveland, gezien vanaf Neeltje Jans (foto: Conny van der Horst uit Middelburg)

Weer

Eerst nog wat regen of motregen vanmorgen, maar al snel klaart het vanuit het noorden op. In de loop van de ochtend komt de zon op steeds meer plekken tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het rond de 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het koelt af tot een graad of 9. Morgenochtend neemt de bewolking toe, in de middag volgt vanuit het westen regen. Bij een west-tot-zuidwestenwind die aantrekt tot hard wordt het morgen 15 graden.