Globetrotter Bernard Hering neemt de wereld mee in zijn muziek

Still uit videoclip van Love Life van Bernard Hering (foto: Bernard Hering)

"Ik denk wel dat de mensen om mij heen trots zijn op mij en wat ik doe", zei de geboren Aardenburger vanmorgen desgevraagd in Zeeland wordt Wakker. "Ik doe wat ik zelf wil en volg daarbij mijn hart. En ik heb wel het idee dat de mensen om mij heen dat waarderen."

Die keuzes brengen Hering over de hele wereld. Hij is met recht een globetrotter te noemen. Zijn keuzes brachten hem naar Indonesië, Amerika, Schotland en Jordanië en overal waar hij heen reisde heeft hij ook opgetreden.

Muziek vanuit gevoel

Dat beïnvloed zijn muziek, maar tegelijkertijd blijft die ook deels hetzelfde. "Je pikt nieuwe technieken op van de landen waar je doorheen reist, maar tegelijkertijd maak ik muziek ook vanuit gevoel en dat blijft altijd hetzelfde. Dus mensen die mij en mijn muziek kennen zullen het altijd herkennen als iets van mij."

Naast het titelnummer Luck on my sleeve staat op de EP ook het nummer Betsy, een ode aan zijn toekomstige vrouw. Verder zijn op het mini-album ook het nummer I wanna live te beluisteren en zijn eerdere single Love Life, waarvan inmiddels ook een videoclip is uitgebracht.

Bernard Hering - Love Life

De singer songwriter uit Aardenburg woont, als hij weer even in ons land is, in Amsterdam. Hij nam de plaat op in Utrecht met leden van de band DeWolff.

Americana

Zelf omschrijft hij zijn muziek zelf als 'Americana straight from the heart'. Hij speelde eerder shows met Navarone, de band met Middelburger Roman Huijbreghs. Hering hoopt snel weer met nieuw materiaal te kunnen komen met daarin alle nieuwe invloeden die hij in zijn reizen heeft opgepikt.

Lees ook: