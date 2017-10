Nieuwe poging voor Topcompetitie voor vernieuwd Middelkamp

ZRTC Theo Middelkamp (foto: Omroep Zeeland)

De selectie wordt ingedeeld in vier kernteams; klassiekerploeg, klimploeg, tijdritploeg en criteriumploeg. "Door speciale trainingen aan te bieden krijgen de renners de kans zich te specialiseren bij ons", zegt ploegleider Ad Polak. "Daarnaast is het ook zo dat de renners kunnen switchen tussen de kernploegen waarmee ze meer kennis vergaren en allrounder kunnen worden."



Afgelopen seizoen wilde ZRTC Theo Middelkamp al promoveren naar de Topcompetitie maar dat lukte niet. De club eindigde op de vijftiende plaats in de clubcompetitie van de KNWU. Dat resultaat was niet genoeg om terug te keren naar de Topcompetitie. "Als we bij de eerste tien waren geëindigd hadden we het wel gehaald". In 2016 reed Middelkamp al wel op het hoogste amateurniveau.



Middelkamp zag een van de beste renners verdwijnen afgelopen zomer. "Thijs de Lange (Kattendijke, red) is bij ons vertrokken", zegt Polak. De Lange maakte de overstap naar de semi-profs van Metec-TKH Continental Cyclingteam. "Dat vinden we niet erg, want we zijn ook een opleidingsploeg", aldus Polak.

Ploegleider Ad Polak (foto: Omroep Zeeland)

Nieuw in de selectie zijn: Nick de Munnik uit Kapelle (overgekomen uit de jeugdafdeling), Ezra Tolhoek uit Zierikzee (gekomen van Willebrord Wil Vooruit), Eddy Gödde uit Dordrecht (DRC De Mol), Roy Guequierre uit Tholen (WV Princenhage). Wesley Floren uit Ossendrecht maakte sinds augustus al deel uit van de selectie van Middelkamp.



"Met Eddy Gödde hebben we een sterke renner binnengehaald die over een goede sprint en karakter beschikt. Dat is nodig om onze doelstelling te halen. Promotie naar de Topcompetitie".



Ook is Polak blij met de komst van Ezra Tolhoek. "Ik denk dat Ezra het grootste Zeeuwse talent is. Het zou mij niet verbazen als we Ezra binnen twee jaar kunnen afleveren bij een grotere ploeg, zoals bij Thijs de Lange is gebeurd." Tolhoek (18) komt over van de junioren van Willebrord Wil Vooruit en is eerstejaars belofte.

ZRTC Theo Middelkamp

selectie 20018 Bobby Balk Tim Janssen Jan van Belzen Johnny van de Klooster David van Eerd Dylan de Kok Wesley Floren Nick de Munnik Roy Gijzel Thomas Polak Eddy Gödde Eloy Raas Vince Geijs Michel Stroosnijder Sven Gommers Ezra Tolhoek Roy Guequierre Pieter Vette Paul Hoondert Jan de Voogd Michiel Jumelet Peter de Winter

In de ploegleiding is Joop Pel nieuw. Pel was ploegleider bij DRC De Mol. "Joop gelooft in onze ploeg en wil graag komen helpen", aldus Polak. De andere ploegleiders zijn Heddy Nieuwdorp en Peter Gödde. De trainingen worden verzorgd door Nathan Traas uit Heinkenszand.



Op vrijdag 9 februari wordt de vernieuwde selectie van Middelkamp gepresenteerd. Daarna gaat de ploeg van 11 t/m 18 februari naar Mallorca om zich verder voor te bereiden op het nieuwe seizoen.