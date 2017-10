Op blote voeten de herfstvakantie door: 'Het was wel erg koud!'

Het blote-voetenpad bestond uit een parcours met bladeren, hout, water en stro. Het lag klaar in de tuin van de buitenschoolse opvang. De kinderen werden in een overall gehesen en, als ze dat wilden, geblinddoekt. De 11-jarige Charlotte durfde dat wel en ging onder begeleiding van leeftijdgenootje Bieke het parcours over. "Ik vond het erg leuk om te doen en ben blij dat Bieke naast me liep. Het water was wel erg koud en het stro prikte een beetje aan mijn voeten."

vertrouwen

Charlotte en Bieke hebben hiermee iets geleerd, volgens Barry Harens, unit-manager van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: "Door je geblinddoekt door iemand over een parcours te laten begeleiden, leer je die ander ook vertrouwen."

Ik duwde hem expres het stro in. Dat vond ik grappig." Vinny (7 jaar)

Bij de meeste tweetallen ging het goed, behalve bij de 4-jarige Jens en de 7-jarige Vinny. De eerste keer liet Jens bij de banden met stro Vinny los, die daardoor struikelde en buiten het parcours viel. Toen Jens het parcours moest lopen, duwde Vinny op zijn beurt Jens expres het stro in. "Dat vond ik grappig", lachte Vinny. Gelukkig kon Jens er ook om lachen.

Nadat alle kinderen het parcours hadden gelopen, werden de voeten afgespoeld met de tuinslang en daarna kregen ze in de opvang nog een warm glaasje chocomel. Barry Harens kijkt tevreden terug: "We hebben gezien dat het de band tussen de kinderen versterkt en daarom is deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar."