Zeeland heeft er toch nog een derde Kamerlid bij

Lenny Geluk komt oorspronkelijk uit Biezelinge en was van 2000 tot 2004 jaar raadslid en wethouder op Schouwen-Duiveland. Tegenwoordig woont ze in Zeist. Daar verhuisde ze naartoe na de dood van haar echtgenoot, om dichter bij haar kinderen en kleinkinderen te wonen.

Geluk woont dan tegenwoordig in Zeist, maar ze voelt zich nog altijd een echte Zeeuw. "Ik mis de Zeeuwen. Als ik ergens ben en ik hoor Zeeuws, al heb ik niets met ze te maken dan luister ik altijd even. Maar gelukkig zijn de afstanden in Nederland zo klein dat je er makkelijk naartoe kunt als je dat wil en dat doe ik ook."

Ze stond als nummer 21 op de kandidatenlijst bij de verkiezingen, maar viel in eerste instantie net buiten de boot. Ze komt nu alsnog in de Kamer omdat haar partij Mona Keijzer en Raymond Knops als staatssecretarissen heeft benoemd en daarmee hun plek in de Tweede Kamer vrijkomt.

Oudste Kamerlid

Als derde Zeeuw in de Kamer vergezelt ze straks haar partijgenoot Joba van den Berg uit Goes en het VVD-Kamerlid André Bosman uit Middelburg. Daarnaast is ze met haar 74 jaar ook meteen het oudste Kamerlid. Ze heeft eerder aangekondigd zich ook vooral voor de belangen van ouderen in te willen zetten.

