Happy Hondenclub moet eenzaamheid tegengaan in Hulst

De eerste deelnemers zijn enthousiast over de Happy Hondenclub in Hulst. Het is gezellig om met elkaar te wandelen en de hondjes kunnen het goed met elkaar vinden. En dat is precies de bedoeling. De gemeente Hulst wil met dit initiatief de gezelligheid in het dorp bevorderen, eenzaamheid tegengaan en inwoners stimuleren meer te bewegen.

De Happy Hondenclub is een groep hondenbezitters die iedere zondagmorgen een wandeling maakt. De baasjes en de honden worden begeleid door hondentherapeut Marieët de Roos. Onder het wandelen geeft zij tips: "Als ik heel dicht bij je kom staan, kijk, dan ga jij vanzelf opzij", doet zij voor aan deelnemer Angela Blakenburg. "En stel je voor dat ik nu ook nog over je haren ga aaien. voor honden kan dat net zo heftig zijn." Goed idee De deelnemers van vandaag vinden de Happy Hondenclub een goed idee. "Mijn hondje houdt van wandelen, en ik ook. En zo leer je ook nog mensen kennen", zegt Marthana Joussen. Bovendien heeft ze een aantal tips gekregen voor haar andere hond. "Die kan ik echt niet meenemen, want hij gromt en bijt naar andere mensen. Marieët heeft vertelt hoe ik hem een beetje aan anderen kan laten wennen." Deelname is gratis, maar de wandeling loopt nog niet vol. De Roos hoopt op meer deelnemers. "Maar we houden de groepjes klein, met zo'n zes honden, anders wordt het te druk voor ze." Happy hondenclub Hulst (foto: Omroep Zeeland) De Happy Hondenclub is onderdeel van een groter project Happy People Hulst. Met dit project wil de gemeente ''een bijdrage leveren aan een gelukkige, gezonde en gezellige buurt. Een buurt die bestaat uit 'happy people', waar bewoners samen activiteiten ondernemen, samen aan een goede gezondheid werken en vooral samen plezier maken." Behalve de Happy Hondenclub zijn er ook buurtmoestuinen, hulp bij het stoppen met roken en er is een repair café. De Happy Hondenclub wandelt elke tweede zondagmorgen. De wandelaars verzamelen aan het begin van de Liniedijk aan de Koolstraat om 10.00 uur. Aanmelden kan via info@hond-en-co.nl.