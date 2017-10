Volkstuinencomplex Ritthem: een 'mini Fort Oranje'?

Verslaggever Mercy Kamermans nam op een doordeweekse dag een kijkje op het complex

Verpauperd

Mannen op leeftijd schoffelen in hun tuintjes. Als ik ze vertel wat de cameraman en ik hier doen, komen ze los. "Het is ontzettend verpauperd de laatste jaren. Er staan oude caravans waar mensen in wonen. Vooral daar verderop is het één grote bende. Jammer, want wij proberen het netjes te houden."

Tuig

Als ik vraag of ze dat ook voor de camera willen vertellen, schudden ze van niet. "Nee hoor, er loopt hier zulk tuig rond." Hun perfect aangeharkte tuintjes mag ik trouwens wel filmen.

De dakloze Amigo woont sinds een halfjaar op het volkstuinencomplex aan de Donkereweg (foto: Omroep Zeeland)

Rijp voor de sloop

Als we verder lopen, komen we van alles tegen. Eerst mooie moestuinen, prachtige bloemen, kassen met groenten, kakelende kippen, mekkerende geiten en koerende duiven. Later ligt er veel rommel. Autobanden, fietsen, een kennel met blaffende honden, half ingestorte schuurtjes en caravans die rijp zijn voor de sloop.

Dakloze Amigo

Bij de eerste beste caravan waar we een kijkje nemen, loopt net iemand naar buiten. Ik herken hem meteen. Het is de dakloze Amigo die lange tijd door Vlissingen zwierf. Hij heeft geen moeite met een microfoon onder z'n neus. "Ik woon hier een half jaartje. De gemeente weet er van. Het is mooi en rustig. Ik heb veel dieren om me heen. Er wonen ook nog wat andere mensen hier."

Sommige volkstuinen lijken eerder een vuilnisbelt (foto: Omroep Zeeland)

Gedeald en geruzied

Om te horen hoe het er hier 's avonds aan toe gaat, bel ik aan bij het dichtstbijzijnde huis. Meneer en mevrouw Toerse laten ons meteen binnen. Ze wonen al 27 jaar met veel plezier aan Ritthemsestraat. Vanuit de tuin kijken ze op het volkstuinencomplex. "Het wordt steeds erger. 's Avonds rijden er auto's heen en weer, er wordt gedeald, geruzied, afval gestookt en illegaal gewoond."

Volgens het echtpaar Toerse duurt de overlast al jaren. Talloze keren belden ze de politie, die dan ook wel even kwamen kijken. Ook de gemeente werd benaderd. "We hebben nog steeds geen antwoord op de brief die we naar burgemeester Demmers stuurden!"

Mini Fort Oranje

Ze zijn blij dat de Partij Souburg Ritthem nu aandacht vraagt voor de verloedering van het ooit zo keurige en gemoedelijke volkstuinencomplex. "Om te voorkomen dat het hier een mini Fort Oranje wordt."