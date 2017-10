Politie vraagt jongeren om hulp bij aanpak vernielingen in Oost-Souburg

Politie in Kanaalstraat Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de politie zijn er afgelopen week meer meldingen binnengekomen van overlast op de Karolingenburcht en het Oranjeplein. Het gaat onder meer om vernielingen, geluidsoverlast en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Om welke jongeren het gaat, weet de politie nog niet.

'Een klik'

De wijkagent Maaike van Osta dat ze tijdens een het politieonderzoek een groep van 25 jongeren heeft ontmoet waar ze naar eigen zeggen 'een klik' mee had. Ze wil met deze jongeren samenwerken om het probleem aan te pakken.

"Deze jongeren zijn een voorbeeld voor anderen", zegt Van Osta. "We hebben goeie gesprekken gevoerd. Ook gaven zij ons informatie over de hinderlijke en overlastgevende jongeren."

Meldingen serieus nemen

Ze heeft daarom een brief aan de ouders gestuurd met daarin de vraag om mee te helpen bij het stoppen van de overlast. "De politie hoopt de groep jongeren, die de sfeer verziekt, in beeld te krijgen. Ook willen we de inwoners van Oost-Souburg duidelijk maken dat politie en gemeente de meldingen serieus nemen", aldus Van Osta.