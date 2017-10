Musici gezocht voor concert Watersnoodherdenking

Musici gezocht voor Herdenkingsconcert Watersnoodramp (foto: Omroep Zeeland)

Op 1 februari 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp gebeurde. Ter gelegenheid van de herdenking daarvan wordt in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een herdenkingsconcert gehouden. Dat wordt georganiseerd door de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij bieden de Nieuwe Kerk aan, zorgen dat de programmaboekjes worden gemaakt en dat muziek kan worden aangeschaft.

Het orkest zal onder muzikale leiding staan van Jaap Everwijn, die tevens het orkest samenstelt, samen met Jolanda den Boer. Ook organist Marien Stouten werkt mee aan het concert.

Bezetting

Het grote orkest moet uit minimaal 35-40 personen bestaan en maximaal 50. Het wordt een harmonie, bestaande uit houtblazers, koperblazers en slagwerk. De verhouding tussen deze musici bepaald de grootte van het uiteindelijke orkest. "We zijn op zoek naar de goede verhouding tussen de blazers en het slagwerk. Dat kan betekenen dat, als we genoeg variatie hebben van musici die mee willen doen, het orkest zelfs uit honderd musici kan bestaan", aldus Den Boer.

De repetities starten op 6 januari en staan gepland op verschillende plekken op Schouwen-Duiveland. "Dat lijkt heel laat, maar we willen in vier repetities met de musici dit voor elkaar krijgen", De generale repetitie is op 28 januari in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, vervolgt Den Boer. "We kunnen dan namelijk ook met het orgel samenspelen."

Het is de bedoeling dat het orkest eenmalig een uitvoering geeft. "Maar wie weet, als het goed bevalt gaan we kijken wat er mogelijk is", besluit Den Boer.