Rolstoelauto geeft Goesenaren met een rolstoel hun vrijheid terug

Onthulling van de rolstoelauto van de Zonnebloem in Goes (foto: De Zonnebloem)

Ze kregen die sleutels uit handen van de Goese wethouder Andre van der Reest, directeur Coby Traas van Zorggroep Ter Weel, en Ton van Ombergen, voorzitter van De Zonnebloem, regio Zeeuwse Eilanden. De auto is geschikt voor het vervoeren van mensen met een rolstoel en is op afroep beschikbaar. Ter Weel is de verhuurlocatie van deze nieuwe aangepaste personenauto.

Bewegingsvrijheid

Wanneer iemand door een lichamelijke beperking zijn leven in een rolstoel doorbrengt, ziet de wereld er vaak anders uit. Een eigen auto aanpassen is kostbaar en het openbaar vervoer en aangepast vervoer hebben haken en ogen. De Zonnebloemauto geeft de huurder bewegingsvrijheid. Wie niet zelf kan rijden kan via De Zonnebloem een vrijwillige chauffeur reserveren en de auto is groot genoeg om meerdere mensen te vervoeren.

"We zijn het zo gewend om onze auto te pakken en boodschappen te doen, een familiebezoekje af te leggen of een dagje eropuit te kunnen met elkaar. Maar dit is niet voor iedereen zo simpel", legt wethouder Van der Reest uit. "Het is erg fijn dat we met initiatieven als de Zonnebloemauto aandacht kunnen besteden aan mensen met een lichamelijke beperking en hen ook de gelegenheid te geven mee te kunnen doen in deze maatschappij."

Tweede

De Goese rolstoelhuurauto van De Zonnebloem is de tweede in onze provincie. De eerste werd vorig jaar in gebruik genomen in Axel. De auto kan besteld worden via de website van de Zonnebloem.

