Twee mannen in Vlissingen aangehouden wegens drugsbezit

Drugs (foto: Omroep Zeeland)

De politie kreeg de laatste tijd meldingen van drugsoverlast in de buurt van de Verkuijl Quakkelaarstraat en stelde een onderzoek in om de overlast aan te pakken. Donderdagmiddag rond 13.50 uur werd een 23-jarige inwoner uit Vlissingen in de Beckerstraat aangehouden. Hij had drugs bij zich en was net binnen geweest in een woning aan de Verkuijl Quakkelaarstraat.

Diverse agenten onderzochten die woning, waarbij de bewoner werd aangehouden. In het pand werd een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden en in beslag genomen. Beide mannen zitten vast in het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.